Россия выиграла первую в истории смешанную эстафету
16 декабря 2011, 11:27СпортОльга
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На стартовавшем в австрийском Обертиллахе этапе Кубка IBU российская команда в составе Анастасии Загоруйко, Екатерины Шумиловой, Сергея Клячина и Виктора Васильева одержала победу в смешанной эстафете. Соревнования в этой дисциплине проводились впервые в истории Кубка IBU.
Россиянам удалось на 25 секунд опередить сборную Норвегии, несмотря нато что наша команда бежала три штрафных круга против нуля у норвежцев.После двух этапов преимущество сборной России составляло 51 секунду, нозатем Сергей Клячин зашел на три круга штрафа. Наш финишер ВикторВасильев уходил на последний этап в группе лидеров, и ему удалосьубедительно выиграть у норвежца Хенриха Лабе-Лунда.
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