Россия выиграла первую в истории смешанную эстафету

Россиянам удалось на 25 секунд опередить сборную Норвегии, несмотря нато что наша команда бежала три штрафных круга против нуля у норвежцев.После двух этапов преимущество сборной России составляло 51 секунду, нозатем Сергей Клячин зашел на три круга штрафа. Наш финишер ВикторВасильев уходил на последний этап в группе лидеров, и ему удалосьубедительно выиграть у норвежца Хенриха Лабе-Лунда.