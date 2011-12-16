Тагильские кикбоксеры закрыли сезон Чемпионатом города

Примечательно, что лидерами соревнований являются представители разных спортивных школ Нижнего Тагила. Спортсмены, представители городского спортклуба «Русский боец» выиграли больше всех боев, поэтому у них и максимальное число золотых медалей - 9 штук. Это количество медалей позволило спортсменам занять первое место в общекомандном зачете на этих соревнованиях. Вторыми в общекомандном зачете стали спортсмены из Детской юношеской спортивной школы Нижнего Тагила «Старт», третье место разделили школа №41 и спортивный клуб по адресу ул. Красная 10.

Как рассказал нам главный судья соревнований Алексей Копанев, в индивидуальном мастерстве отличились ребята из уже упомянутой спортивной школы «Старт». Ярослав Барышев и Павел Иванюхин в следующем 2012 году будут представлять НижнийТагил уже на Первенстве России. На городском Чемпионате молодые спортсмены доказали, что именно они достойны представлять город на соревнованиях всероссийского масштаба. Боевые виды спорта в нашей стране становятся все популярнее. Поэтому букмекерские конторытеперь постоянно принимают ставки на бои различных борцов, и кикбоксеры - не исключение. Кстати, те любители спорта, которые делают ставки на борцов Нижнего Тагила, в этот день могли не только получить свой выигрыш, но и искренне порадоваться за успехи победителей.

Волевые качества проявили и тагильские новички в кикбоксинге. Спортсмены Артем Власов и Андрей Кудиновна ринге бывают совсем не часто, но в этом Чемпионате свои финальные бои юные кикбоксеры закончили с явным преимуществом, отметил главный судья соревнований. И все эти победы, несомненно, радуют и самих спортсменов, и их наставников, и всех их близких.