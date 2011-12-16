Тагильский «Спутник» приобрел нового голкипера

Воспитанник усть-каменогорской школы хоккея не раз привлекался в сборную Казахстана, в составе которой стал в 1995 году чемпионом зимней Универсиады, в 1999 – победителем зимних Азиатских игр, 2007 – серебряным призером зимних Азиатских игр, признан лучшим вратарем Чемпионата мира-2008 в первом дивизионе.

Играл за команды «Казцинк-Торпедо» (г. Усть-Каменогорск), «Лада» (г. Тольятти), «Химик» (г. Воскресенск), «Казахмыс» (г. Сатпаев). В текущем чемпионате, как и в предыдущие два, Сергей выходил на лед за родной клуб. Всего провел в этом сезоне 11 матчей, в которых пропустил 37 шайб. В «Спутнике» Огурешникову присвоен номер 36.