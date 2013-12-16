Успехи тагильских шахматистов и шашистов за прошедшую неделю (ФОТО)

Шахматы

В минувшие выходные в шахматно-шашечном центре прошёл открытый кубок ПШК «Политехник», посвящённый памяти Ю.И.Ященко. Почтить память шахматиста, немало сделавшего для развития шахмат в городах Горнозаводского округа, собрались 58 поклонников интеллектуального вида спорта из 6 городов и населённых пунктов. Среди участников - 1 международный мастер, 4 мастера ФИДЕ. Но на сей раз победу одержал кандидат в мастера спорта Владимир Путилов, набрав 9 очков из 11. Он обошёл набравшего 8 ½ очков международного мастера Михаила Погромского и мастера ФИДЕ из Кушвы Анатолия Крутько, результат которого 8 очков.

Организаторы турнира определи лучших игроков в различных номинациях. Среди шахматистов до 18 лет лучшим стал перворазрядник Александр Тарасов. Среди представительниц прекрасной половины человечества лучший результат показала тренер Тагилстроевского дома детского творчества Галина Панкрац. Она обошла коллегу из посёлка Баранчинский Валентину Ерёмину. Среди ветеранов приз достался кандидату в мастера спорта Александру Балберову, а среди членов ОО «НТМШФ» призёром стал качканарец Вячеслав Пуртов.

Фотографии предоставлены шахматно-шашечным центром

В Кубке Дзержинского района по молниеносной игре в шахматы, проходившем в ШК «Зарница» 12 декабря набрав 9 очков из 9 ФИДЕ Владимир Вахрушев. Второй результат 7 очков из 9 - у перворазрядника Виталия Иконникова. На третьем месте второразрядник Игорь Медведев. У него 6 ½ очков.

Шашки

В Кубке города по быстрой игре в русские шашки, проходившем в центре 15 декабря победу одержал кандидат в мастера спорта Андрей Клинчаев. Он набрал 14 ½ очков из 18. На втором месте кандидат в мастера спорта Дмитрий Полысаев с 13 очками. Третьим стал Алексей Гурьев результатом 11 очков из 18. В следующее воскресенье состоится финал этих соревнований. В нём примет участие 8 спортсменов. Всего за 2013 год в отборочных кубках этого турнира приняло участие 67 шашистов.

В четверг в ШК «Зарница» в Кубке Дзержинского района по молниеносной игре в шашки победил кандидат в мастера спорта Виктор Евграфов. Он набрал 11 очков из 12. С результатом 10 из 12 на втором месте кандидат в мастера спорта Максим Александренко. Третье место заняла второразрядница Анна Глухова с 8 очками.