«Старый соболь» поставил победную точку в шестиматчевом южном турне
Вчера в Краснодарском крае, в станице Динской, в повторном матче чемпионата России нижнетагильский «Старый соболь» нанес поражение баскетболистам «Тегаса». Хозяева уступили уральцам со счетом 70:80 (17:20, 24:19, 12:24, 17:17).
На большой перерыв тагильчане ушли, уступая 2 очка. В третьей четверти нашим баскетболистам удалось переломить ход игры. Как ни бились южане, реванш за поражение накануне взять так и не смогли.
У тагильчан сделал дабл-дабл Алексей Вагнер – 24 очка +12 подборов. Данил Таупьев набрал 4 очка, Руслан Зудов - тоже 4, Андрей Важенин – 6 (две трешки), Илья Агинских - 17, Александр Вертелов – 12, Алексей Макаров - 8, Вячеслав Долгих - 5.
Одержав 10 побед в 18 матчах, тагильчане занимают в турнирной таблице 4-е место среди 9 команд Суперлиги-3.
Следующие матчи чемпионата России на предварительном этапе наши баскетболисты проведут уже в новом году: 12-13 января – с «Нефтехимиком», занимающим пока 2-е место. Так что вряд ли у «соболей» будут продолжительные каникулы: надо основательно готовиться к тяжелым играм в Тобольске.
© TagilCity.ru по материалам клуба «Старый Соболь»