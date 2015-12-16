«Старый соболь» поставил победную точку в шестиматчевом южном турне

На большой перерыв тагильчане ушли, уступая 2 очка. В третьей четверти нашим баскетболистам удалось переломить ход игры. Как ни бились южане, реванш за поражение накануне взять так и не смогли.

Следующие матчи чемпионата России на предварительном этапе наши баскетболисты проведут уже в новом году: 12-13 января – с «Нефтехимиком», занимающим пока 2-е место. Так что вряд ли у «соболей» будут продолжительные каникулы: надо основательно готовиться к тяжелым играм в Тобольске.