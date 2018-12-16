Издание «Советский спорт» вручило награды национальной премии по итогам 2018 года
В преддверии своего 95-летия издание «Советский спорт» учредило новую национальную премию, которая подвела итоги уходящего 2018 года.
Победители были определены в нескольких номинациях на основе мнения экспертов и оценок читателей «Советского спорта». Награды вручались в торжественной обстановке во время специальной церемонии.
Премия выросла из традиционного ежегодного приза «Советского спорта» «Харламов-Трофи», который ежегодно вручался лучшему российскому хоккеисту.
В этом году приз достался Александру Овечкину, впервые завоевавшему главный титул современного хоккея – титул обладателя Кубка Стенли.
Победители в других номинациях:
- Открытие года – Анастасия Брызгалова.
- Возвращение года – Алексей Алипов.
- Событие года – Чемпионат мира по футболу.
- Спортсмен года – Антон Чупков.
- Спортсменка года – Дина Аверина.
- Команда года – Олимпийская хоккейная сборная.
- Тренер года – Станислав Черчесов.
Церемонию посетило большое количество знаменитых спортсменов, также спортивных и государственных чиновников.
Генеральнымым спонсором премии стал – El Corte Ingles. Официальные партнеры – Отдел Туризма Посольства Испании. Партнеры –Кубань-Вино, Астраханская Икра Дикий Осетр.
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