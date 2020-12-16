Гаврилов заявил, что Дзюба игрок среднего уровня и забивает разному мусору

Гаврилов заявил, что Дзюба игрок среднего уровня и забивает разному мусору

Сегодня, 19:47СпортPhoto: pxhere.com
В минувшем сезоне форвард «Зенита» стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов.

Знаменитый полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов в интервью для «Советского спорта» оценил возможности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мое мнение: Дзюба – игрок очень среднего уровня, – заявил двукратный чемпион Советского Союза в составе красно-белых. – Просто среди того мусора, который у нас играет, можно забивать. Вот он и забивает... Вы проанализируйте голы «Зенита». В основном, они становятся следствием грубых ошибок соперников. Защитники у команд очень низкой квалификации. В Европе у Дзюбы такие номера не проходят. Там другие условия».

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