Гаврилов заявил, что Дзюба игрок среднего уровня и забивает разному мусору

В минувшем сезоне форвард «Зенита» стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов.

Знаменитый полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов в интервью для «Советского спорта» оценил возможности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. «Мое мнение: Дзюба – игрок очень среднего уровня, – заявил двукратный чемпион Советского Союза в составе красно-белых. – Просто среди того мусора, который у нас играет, можно забивать. Вот он и забивает... Вы проанализируйте голы «Зенита». В основном, они становятся следствием грубых ошибок соперников. Защитники у команд очень низкой квалификации. В Европе у Дзюбы такие номера не проходят. Там другие условия».

