Гаврилов заявил, что Дзюба игрок среднего уровня и забивает разному мусору

«Мое мнение: Дзюба – игрок очень среднего уровня, – заявил двукратный чемпион Советского Союза в составе красно-белых. – Просто среди того мусора, который у нас играет, можно забивать. Вот он и забивает... Вы проанализируйте голы «Зенита». В основном, они становятся следствием грубых ошибок соперников. Защитники у команд очень низкой квалификации. В Европе у Дзюбы такие номера не проходят. Там другие условия».