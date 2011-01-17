В Нижнем Тагиле очередная победа «Спутника» приблизила хоккеистов к плей-офф

В этом сезоне в очных встречах «Спутника» и «Южного Урала» преимущество на стороне команды из Орска, которая набрала четыре очка из шести возможных. В турнирной таблице соперники расположились также на разных полюсах - гости входят в тройку лидеров, тагильчане ведут борьбу за место в плей-офф. Перед матчем серьезная брешь образовалась в обороне «Спутника»: на лед не смогли выйти несколько основных игроков. Тем не менее, именно в защите тагильский клуб действовал безукоризненно, заработав для голкипера Михаила Демидова шестой «сухарь» в сезоне. Тагильский клуб сократил отставание от восьмого места до одного очка. Домашние матчи состоятся 26 и 28 января с нефтекамским «Торосом» и «Ижсталью» соответственно.