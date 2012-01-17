Тагильчане приняли участие в Чемпионате УрФО по легкой атлетике, прошедшем в Челябинске

Тагильчане также приняли участие в соревнованиях. На них успешно выступили спортсмены МАУ ДОД ДЮСШ «Юпитер». В категории «девушки старшего возраста» 3 место заняла Анна Макарова на дистанции 400 м. Также она в составе сборной команды Свердловской области победила в эстафете 4×200 м.

2 место на дистанции 1500 м заняла Александра Цох (также среди девушек старшего возраста, а это 1994-1995 года рождения). Среди юношей старшего возраста на 400-метровке третим стал Антон Балыкин, также третьим среди юниоров в эстафете 4×200 м стал Павел Поляков. Тренерами победителей являются Вячеслав Черных, Ирина Черных и Александр Сураев.