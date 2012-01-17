В Нижнем Тагиле прошел областной Чемпионат по спортивному ориентированию. Тагильчане в числе победителей

Что касается горнолыжного спорта, то соревнования по нему также проходят у нас в городе. При этом наши лыжники тренируются как на горнолыжном комплексе «Гора Белая», так и выбирают под тренировки различные горнолыжные курорты. При этом учитывается количество и качество трасс, а также сложность их прохождения.