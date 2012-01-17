В Нижнем Тагиле прошел областной Чемпионат по спортивному ориентированию. Тагильчане в числе победителей
15 января в Нижнем Тагиле состоялось Первенство и Чемпионат Свердловской области по спортивному ориентированию.
По данным Отдела по физической культуре, спорту и туризму города, спортсмены нижнетагильской детско-юношеской спортивной школы «Старт» заняли на соревновании призовые места. Ирина Тархова и Ксения Пензина получили первые места, Наталья Пустобаева - 2 место.
Напомним, ДЮСШ «Старт» проводит тренировки по парусному спорту, скалолазанию, альпинизму, кик-боксингу, лыжным гонкам, двоеборью и спортивному ориентированию на местности.
Что касается горнолыжного спорта, то соревнования по нему также проходят у нас в городе. При этом наши лыжники тренируются как на горнолыжном комплексе «Гора Белая», так и выбирают под тренировки различные горнолыжные курорты. При этом учитывается количество и качество трасс, а также сложность их прохождения.
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