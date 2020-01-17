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#300лет
Команда из Екатеринбурга заняла второе место на международном ралли «Дакар»
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Фото с ралли

Команда из Екатеринбурга заняла второе место на международном ралли «Дакар»

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