Команда из Екатеринбурга заняла второе место на международном ралли «Дакар»
Вчера, 23:36СпортФото: личная страница Сергея Карякина в Facebook
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Команда из Екатеринбурга заняла в международной гонке «Дакар-2020» второе место в классе багги, сообщает 66.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Сергей Карякин и штурман Антон Власюк завершили ралли «Дакар-2020», завоевав второе место. На первом месте оказался американец Кейси Карри.
Команда заняла два первых места в классе грузовиков, а также второе место на гонке в классе багги.
В 2019 году спортсмены победили в гонке «Шелковый путь». Карякин и Власюк заняли первое место в категории ТЗ в зачете внедорожников ралли.
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