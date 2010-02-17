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Александр Радулов забил одну из 8-ми шайб в ворота сборной Латвии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Александр Радулов забил одну из 8-ми шайб в ворота сборной Латвии

17 февраля 2010, 18:59СпортArtem
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