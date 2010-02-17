Александр Радулов забил одну из 8-ми шайб в ворота сборной Латвии
17 февраля 2010, 18:59СпортArtem
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Воспитанник тагильской школы хоккея Александр Радулов внес вклад в разгром латвийской сборной на олимпиаде в Ванкувере.
Поединок команд завершился со счетом 8:2. Одна шайба – на счету Александра Радулова. Следующий матч сборная России проведет утром 19 февраля (в 10 часов по уральскому времени) против Словакии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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