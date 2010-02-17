Максим Газизов был настроен на победу, но всё-таки волновался
17 февраля 2010, 19:05СпортArtem
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Представитель спортивного клуба «Спутник», серебряный призёр чемпионата России по боксу 2009 года Максим Газизов стал победителем международного турнира «Мемориал Иштвана Боская» в Венгрии.
Максим провёл 4 боя, два из которых выиграл досрочно ввиду явного преимущества. В упорном финальном поединке тагильчанин сразил молдаванина Виктора Коцудянского. Как рассказал нам Максим Газизов, для него это был первый турнир такого уровня. Опасений боксёру добавляла травмированная рука. Но, не смотря ни на что, он добился чемпионского звания. Победа была важна ещё и потому, что она даст Максиму Газизову право на присвоение звания «мастер спорта международного класса».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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