Школьники Нижнего Тагила с 6 по 9 класс приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

В состязании приняли участие 15 команд различных школ Нижнего Тагила, среди которых школы №18, 48, 50, 64, 33, 32, 10, ГМШ, №69, 40, 95, 4, лицей №51 и Политехническая гимназия. В личном первенстве участие приняло 152 школьника. Соревнования проводились по двум возрастным группам: 6-7 и 8-9 классы.

В командном зачете по группе 8-9 классов 1 место заняла командаОУ № 32, 2 место – команда ОУ № 69, 3 место - команда ОУ лицей 51. По группе 6-7 классов победу одержала команда ОУ 95, 2 место досталось команде ОУ гимназия 18, 3 место - ОУ лицею.

Целями проведения таких соревнований главный судья «Зимы – 2012» Валерий Маркин видит в популяризации зимнего спорта среди учащихся, а также в создании благоприятной среды для самоопределения и развития личности через формы туристско-краеведческой работы.