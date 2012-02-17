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Школьники Нижнего Тагила с 6 по 9 класс приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию
Сюжеты:
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Школьники Нижнего Тагила с 6 по 9 класс приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

17 февраля 2012, 13:13Спорт
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