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364 спортсмена сошли лавиной света с горы Белой под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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364 спортсмена сошли лавиной света с горы Белой под Нижним Тагилом

Сегодня, 13:14СпортКсения ПлесовскихФото: «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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