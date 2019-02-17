364 спортсмена сошли лавиной света с горы Белой под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:14СпортКсения ПлесовскихФото: «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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Сноубордисты и горнолыжники спустились с горы Белой под Нижним Тагилом лавиной света.
Сюжеты: Нижний Тагил
Лавина света сошла с горы Белов под Нижним Тагилом в субботу, 16 февраля. 364 сноубордиста и горнолыжника спустились с вершины с фонариками. Перед массовым спуском участников «Лавины-2019» развлекали артисты – шоу-группа показала захватывающее фаер-шоу, сообщается на странице Центра развития туризма Нижнего Тагила во ВКонтакте.
Видео
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Видео: страница Центра развития туризма города ВКонтакте
У нас есть свой рекорд по участникам – 493 человека с фонариками одновременно спустились в 2017 году с горы Долгой. 476 – с горы Белой в 2018,говорят организаторы проекта.
По словам организаторов, мероприятие объединяет любителей экстремальных видов спорта со всего Урала - Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.
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