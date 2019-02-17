364 спортсмена сошли лавиной света с горы Белой под Нижним Тагилом

Лавина света сошла с горы Белов под Нижним Тагилом в субботу, 16 февраля. 364 сноубордиста и горнолыжника спустились с вершины с фонариками. Перед массовым спуском участников «Лавины-2019» развлекали артисты – шоу-группа показала захватывающее фаер-шоу, сообщается на странице Центра развития туризма Нижнего Тагила во ВКонтакте.

Видео Видео: страница Центра развития туризма города ВКонтакте

У нас есть свой рекорд по участникам – 493 человека с фонариками одновременно спустились в 2017 году с горы Долгой. 476 – с горы Белой в 2018,говорят организаторы проекта.