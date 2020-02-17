РФС изменил правила проведения Кубка России

В турнире ввели групповой этап, а участники еврокубков будут вступать в борьбу за победу в Кубке со стадии 1/8 финала. В каждой из десяти групп будет по три клуба – по одному представителю от каждого дивизиона чемпионата. Нововведения начнут действовать со следующего сезона.