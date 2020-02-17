Тагильчане заняли второе место на чемпионате УрФО Росгвардии по офицерскому троеборью
Сегодня, 22:47СпортФото: «Тагильский рабочий»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сборная отряда спезназа из Нижнего Тагила на чемпионате УрФО по офицерскому троеборью заняла второе место, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Военнослужащие Уральского округа приняли участие в чемпионате по офицерскому троеборью, который состоялся в ЗАТО Снежинск.
Участники соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, лыжной гонке на 10 км и заплыве на 300 метров. на первом месте оказалась команда Управления Росгвардии по Курганской области. Второе место заняли военные из Нижнего Тагила. Тройку победителей замкнула команда калининского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов.
По итогам чемпионата сформируют команду из офицеров, показавших лучший результат. В марте они будут отправлены в Новосибирск, где им предстоит участвовать в чемпионате войск национальной гвардии РФ по служебному троеборью.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей