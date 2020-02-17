Тагильский спортсмен занял третье место на чемпионате России по прыжкам на лыжах
Сегодня, 23:05СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Спортсмен из Нижнего Тагила занял третье место на индивидуальных мужских соревнованиях в рамках чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 17 февраля, на трамплинном комплексе «Аист» были проведены мужские индивидуальные соревнования. Спортсмены совершали прыжки с трамплина К120.
Первое место занял Евгений Климов, совершивший два прыжка на 128 и 124.5 метров. На втором месте — Дмитрий Васильев. Он сделал два прыжка на 122,5 метра каждый. Третье место завоевал представитель Свердловской области, тагильчанин Михаил Пуртов. Он совершил прыжки на 128.5 и 115.5 м.
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