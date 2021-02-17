Наталья Сорокина: Миронова – номер один в нынешней сборной

«Не знаю, почему Света сомневается, что ее поставят в эстафету. Не могу комментировать, потому что не знаю, что происходит внутри команды. Это наша лучшая биатлонистка, конечно, она должна бежать эстафету. Здесь только один вопрос: на какой этап ее поставить?
Состав у нас, к сожалению не очень сильный, поэтому очень важно правильно расставить девочек по этапам. А Миронова – сейчас у нас номер один.
У нас всегда есть шансы именно в эстафете. Для этого нужно каждой из девчонок отработать на стрельбе на ноль. Это же фактически четыре спринта, поэтому каждая должна на отлично отработать свой спринт, без промаха отстрелять на двух рубежах», - приводит слова Сорокиной «Советский спорт».