Наталья Сорокина: Миронова – номер один в нынешней сборной

Наталья Сорокина: Миронова – номер один в нынешней сборной

Сегодня, 22:21СпортФото: pxhere.com
Призер чемпионата мира Наталья Сорокина (Гусева) дала комментарий о высказанном желании Светланы Мироновой выступить в эстафете на ЧМ по биатлону.

«Не знаю, почему Света сомневается, что ее поставят в эстафету. Не могу комментировать, потому что не знаю, что происходит внутри команды. Это наша лучшая биатлонистка, конечно, она должна бежать эстафету. Здесь только один вопрос: на какой этап ее поставить?

Состав у нас, к сожалению не очень сильный, поэтому очень важно правильно расставить девочек по этапам. А Миронова – сейчас у нас номер один.

У нас всегда есть шансы именно в эстафете. Для этого нужно каждой из девчонок отработать на стрельбе на ноль. Это же фактически четыре спринта, поэтому каждая должна на отлично отработать свой спринт, без промаха отстрелять на двух рубежах», - приводит слова Сорокиной «Советский спорт».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы