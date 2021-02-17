Наталья Сорокина: Миронова – номер один в нынешней сборной

У нас всегда есть шансы именно в эстафете. Для этого нужно каждой из девчонок отработать на стрельбе на ноль. Это же фактически четыре спринта, поэтому каждая должна на отлично отработать свой спринт, без промаха отстрелять на двух рубежах», - приводит слова Сорокиной «Советский спорт».