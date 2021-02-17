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Первые в мире: кубок по прыжкам с трамплина со зрителями пройдет в Нижнем Тагиле

Кубок по прыжкам с трамплина, на котором будут присутствовать зрители, пройдет в Нижнем Тагиле.

С 12 по 14 марта в спорткомплексе «Аист» состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью, а с 20 по 21 марта — этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, сообщают ИА «Все новости».

Отмечается, что в общей сложности трибуны вмещают две тысяч зрителей, но из-за эпидемии COVID-19 они будут заполнены только на 50%. Продажа билетов начнется со следующей недели.

Нижний Тагил станет первым местом, где Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет с болельщиками на трибунах,рассказал пресс-секретарь соревнований на «Аисте» Андрей Каща.

Однако потоки болельщиков будут разделены, также зрители не смогут приблизиться к спортсменам.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Илья Маньков и Михаил Пуртов из Нижнего Тагила стали бронзовыми призерами командного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина на первенстве мира.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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