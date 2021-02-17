Первые в мире: кубок по прыжкам с трамплина со зрителями пройдет в Нижнем Тагиле

С 12 по 14 марта в спорткомплексе «Аист» состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью, а с 20 по 21 марта — этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, сообщают ИА «Все новости».