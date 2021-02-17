Первые в мире: кубок по прыжкам с трамплина со зрителями пройдет в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:44СпортФото: 1mediainvest.ru
С 12 по 14 марта в спорткомплексе «Аист» состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью, а с 20 по 21 марта — этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, сообщают ИА «Все новости».
Отмечается, что в общей сложности трибуны вмещают две тысяч зрителей, но из-за эпидемии COVID-19 они будут заполнены только на 50%. Продажа билетов начнется со следующей недели.
Нижний Тагил станет первым местом, где Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет с болельщиками на трибунах,рассказал пресс-секретарь соревнований на «Аисте» Андрей Каща.
Однако потоки болельщиков будут разделены, также зрители не смогут приблизиться к спортсменам.
Напомним, 13 февраля стало известно, что Илья Маньков и Михаил Пуртов из Нижнего Тагила стали бронзовыми призерами командного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина на первенстве мира.