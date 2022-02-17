Собственный спортзал появился у тяжелоатлетов Нижнего Тагила

Я занимаюсь уже около четырех лет, становился победителем и занимал призовые места на городских и областных соревнованиях. Сейчас у меня второй юношеский разряд, ставлю перед собой цель выполнить норматив мастера спорта России. Считаю, что в этом зале для нас условия очень хорошие: уютно и все оборудование современное, рассказал Евгений Смоляев.