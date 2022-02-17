Собственный спортзал появился у тяжелоатлетов Нижнего Тагила

Ранее спортсмены занимались на одной площадке с воспитанниками Уралвагонзавода. Новый объект появился благодаря передаче здания на улице Алтайская, 51 в пользование социальному учреждению.
По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, здание было полуразрушенным и длительное время пустовало. Были мысли о том, чтобы его снести. Во время ремонта пришлось переделывать практически все, кроме несущих конструкций. Получился, по словам Пинаева, великолепный спортивный объект.
Здесь смогут заниматься не только спортсмены, но и жители микрорайона. Для этого мы дополним современным оборудованием тренажерный зал, сказал Владислав Пинаев.
Секцию Михаила Цепкова, который уже воспитал семь мастеров спорта и около 20 кандидатов в мастера спорта, со штангой занимаются 19 подростков. Из них пять — девушки. Все атлеты стараются на достижение высоких результатов.
Я занимаюсь уже около четырех лет, становился победителем и занимал призовые места на городских и областных соревнованиях. Сейчас у меня второй юношеский разряд, ставлю перед собой цель выполнить норматив мастера спорта России. Считаю, что в этом зале для нас условия очень хорошие: уютно и все оборудование современное, рассказал Евгений Смоляев.
Уже в первую тренировку в новом зале, по словам Михаила Цепкова, воспитанники стали поднимать рекордные для себя веса. Тренер считает, что наличие собственной базы для занятий будет способствовать росту показателей спортсменов, которые в будущем будут представлять город на соревнованиях разного уровня, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.