«Помощь болельщиков очень важна, особенно для новичков» - капитан тагильской футбольной команды «Уралец»

Главный вопрос, стоящий на повестке дня у клуба – будет ли играть команда во втором дивизионе. По словам генерального директора Сергея Ионаса, правительство Свердловской области обнадежило его и поставило задачу: готовиться к играм. При этом не было уточнено, что конкретно будет с финансированием.

При этом финансовые вопросы являются самыми животрепещущими. Сейчас запланированный бюджет команды – 10 миллионов рублей, при учете что 4 из них уйдут на завершение игр Первенства России среди любительских футбольных клубов. Помимо этого, проблемой является и место проведения игр и тренировок в Нижнем Тагиле.

Дело в том, что сейчас «Уралец» играет на стадионе «Юность», который не соответствует регламенту РФС. При этом, по заявлению Игоря Вахрушева, на примете есть две другие площадки – стадион «Уралец» на Тагилстрое и вагонский «Спутник». Смогут ли футболисты рассчитывать на тренировки и игры на этих стадионах Нижнего Тагила, пока неизвестно. Все зависит от хозяев спортивных объектов, заводов НТМК и УВЗ.

Сейчас впереди у команды третий круг любительского Первенства России. Игры начинаются 14 апреля и заканчиваются 5 июня. Тагильчан ждет 5 выездных игр и 6 приемов. Сергей Ионас отмечает, что пока не решено, где будут проходить тагильские матчи. Со стадионом «Уралец» договоренности еще нет, насчет «Спутника» тоже пока ничего не известно, а «Юность», может быть, к тому времени все еще будет покрыт льдом.

Несмотря на это, по заверению капитана команды Алексея Вершинина, настрой у спортсменов боевой. Тагильские и приезжие новички команды осваиваются, готовятся к играм. Кстати, сейчас футболисты тренируются по нескольку часов 2 раза в день. И очень надеюся, что их напряженные тренировки и помощь болельщиков принесут хорошие результаты на играх.

Команда очень нуждается в поддержке болельщиков. Они всегда настраивают нас на самый позитивный лад. Особенно это видно по игре новичков: если на матч пришли зрители, у футболистов загораются глаза, и они начинают лучше играть. Так что приглашаем всех желающих прийти на игры третьего круга и поболеть за нашу команду призывает Алексей.