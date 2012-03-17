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«Помощь болельщиков очень важна, особенно для новичков» - капитан тагильской футбольной команды «Уралец»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Помощь болельщиков очень важна, особенно для новичков» - капитан тагильской футбольной команды «Уралец»

17 марта 2012, 10:00СпортВалерия Лошкарева
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