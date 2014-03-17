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На горе Белая пройдут соревнования по горнолыжному спорту: четыре дня захватывающих спусков!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На горе Белая пройдут соревнования по горнолыжному спорту: четыре дня захватывающих спусков!

17 марта 2014, 11:00Спорт
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