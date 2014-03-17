На горе Белая пройдут соревнования по горнолыжному спорту: четыре дня захватывающих спусков!
17 марта 2014, 11:00Спорт
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Начиная с завтрашнего дня на горе Белая, что под Нижним Тагилом, пройдут интереснейшие открытые соревнования по горнолыжному спорту на «Кубок Губернатора Свердловской области». Отметим, что первый старт состоится с 18 по 19 марта, а второй – с 29 и 30 марта.
В очередной раз любимый комплекс всех свердловчан примет молодых спортсменов, ветеранов и любителей на своих крутых склонах. И всё это для того, чтобы спорт в нашей области и в нашей стране развивался и популяризировался.
Будут выявлены сильнейшие спортсмены области, которым посчастливилось в очередной раз доказать свое спортивное мастерство. Ориентировочное число участников на данный момент – около 150-ти человек.
- Итак, 18 марта пройдет заезд в дисциплине «гигантский слалом» для юношей и девушек 1998 – 2003 г.р.
- 19 марта – специальный слалом среди юношей и девушек той же возрастной категории.
- 29 марта в соревновании примут участие спортсмены-ветераны и любители горнолыжного спорта 1983 и старше, мужчины и женщины. Начало в 13:30.
- 30 марта – специальный слалом для тех же участников.
Всех тагильчан и гостей города будут рады видеть на открытых соревнованиях по горнолыжному спорту «Кубок Губернатора Свердловской области»!
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