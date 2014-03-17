Сергей Носов поздравил Михалину Лысову с выдающимися успехами на Паралимпиаде

«Примите самые искренние поздравления с Вашим блистательным выступлением на Паралимпийских играх в Сочи, - говорится в поздравительном адресе, направленном именитой спортсменке. - Олимпиада на родной земле стала для Вас очередным спортивным триумфом, но на этот раз Вы превзошли свой предыдущий результат, завоевав три золотых и три серебряных медали, и подтвердили статус звезды мирового спорта. Ваши победы в лыжных и биатлонных гонках подарили невероятные эмоции болельщикам всего мира».

Глава города отметил, что в Нижнем Тагиле с пристальным вниманием следили за выступлениями знаменитой землячки и радовались ее успехам: «Вы яркий пример не только для людей с ограниченными возможностями, но и для многих и многих здоровых людей. Тагильчане гордятся и восхищаются Вами».