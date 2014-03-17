Впервые в Нижнем Тагиле состоялся Кубок Главы города по прыжкам с трамплина (ФОТО)

К сожалению, заключительный этап самого Континентального Кубка FIS был отменен по причине несоответствующих погодных условий. Многие участники были огорчены этим, потому что каждый хотел показать, на что он способен именно на этом трамплине. Так что победители были определены по общему количеству очков по предыдущим попыткам. Итак, первое место занял Мануэль Феттнер из Австрии, на втором месте оказался Нейц Дежман из Словении (приз вручили тренеру сборной). И третье место взял Юстин Рок из Словении.

Однако младшая сборная летающих лыжников всё-таки получила возможность посоревноваться в непростых погодных условиях, которые с утра были несколько щадящими. Так, в соревнованиях на Кубок Главы города Нижний Тагил по прыжкам на лыжах с трамплина приняли участие 20 спортсменов. Они соревновались в двух возрастных категориях: первая – спортсмены 2000-2001 годов рождения, вторая – спортсмены 2002 года рождения и моложе. Вместе с юношами с трамплина К-40 прыгали две девушки - Алина Бородина (2002 г.р.) и Валерия Архипова (2001 г.р.).

По итогам соревнований в возрастной группе 13-14 лет третье место занял Богдан Михайлец, вторую ступень пьедестала занял Максим Похилько, а победил Данил Попов. В группе участников 12 лет и моложе бронзовым призером стал Руслан Пурц, вице-чемпионом – Леонид Чернушевич, первым – Михаил Прутов. Все призеры представляют МАОУ ДОД СО СДЮСШОР «Аист».

Победителям соревнований были вручены специальные кубки. Все призеры награждены медалями и грамотами.

Это было одно из значимых соревнований для молодых атлетов. Их награждали директор Континентального Кубка FIS Хорст Тильман, президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Александр Уваров, а также участник Олимпиады в Сочи Ильмир Хазетдинов.

Для всех вас это удивительное время, - подчеркнул на церемонии министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт. – Сегодня вы получаете из рук легендарных спортсменов и выдающихся людей знаки отличия, грамоты. Это ко многому обязывает. Вам осваивать олимпийский объект, которым является в Свердловской области комплекс трамплинов на горе Долгая. Вам приносить олимпийские награды в нашу страну, Свердловскую область и родной Нижний Тагил.

Заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров отметил:

Кому, если не нам с вами, имея такую прекрасную спортивную базу, развивать этот вид спорта. Нижний Тагил всегда славился своими знаменитыми спортсменами. У вас есть на кого равняться, есть к чему стремиться цитирует заместителя Главы пресс-служба Администрации.