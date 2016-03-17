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Возвращение в Суперлигу: тагильская «Уралочка» проиграла в матче против «Заречье-Одинцово»
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Возвращение в Суперлигу: тагильская «Уралочка» проиграла в матче против «Заречье-Одинцово»

17 марта 2016, 14:35СпортТимофей Данилов
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