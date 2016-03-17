Возвращение в Суперлигу: тагильская «Уралочка» проиграла в матче против «Заречье-Одинцово»

Первый матч после перерыва «Уралочки» провели против «Заречье-Одинцово». Встреча состоялась на домашней площадке «Заречье» в Московской области. К сожалению, на игру наша команда вышла не в оптимальном составе. Одна из самых результативных игроков «Уралочки» - Шинед Джек – не появилась на площадке из-за травмы.

И хотя в стартовом составе вместо Шинед вышла Елена Ирисова, восполнить потерю не удалось. Безусловно, Ирисова справилась со всей задачей на все сто: больше всех из команды выходила на подачу (19 раз), прекрасно выполняла блоки и набрала 10 очков за игру. Но заменить Шинед Джек, у которой норма - 14,5 очков за матч, судя по всему, невозможно.

Главным снайпером «Уралочки» стала Ксения Ильиченко. Она набрала 20 баллов. Самым результативным игроком хозяек оказалась Ирина Воронкова. Её результат – 23 очка.

В этом матче «Заречье» сделало ставки на подачу, что максимально осложнило для гостей прием. Это стало одной из причин поражения «Уралочки». По итогам 4-х сетов москвички одержали победу со счетом 3:1.

На домашней площадке «Уралочка-НТМК» примет своих главных конкурентов на попадание в финал: краснодарское «Динамо» и «Протон» из Саратова. С «Динамо» наши волейболистки встретятся уже 20 марта в «Металлург-Форуме».