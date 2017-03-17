Тагильчане будут сдавать нормы ГТО на горе Белая
17 марта 2017, 08:10Спорт
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17 марта для тагильчан на горе Белая состоится сдача норм «Готов к труду и обороне».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Открытие фестиваля состоится в 10:00, передает управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила.
Для участия в мероприятии на гору Белую приедут представители сборных команд всех управленческих округов нашего региона.
Спортсмены от мала до велика будут соревноваться в личных и командных первенствах. Среди дисциплин – подтягивание, метание, плавание, отжимания, прыжки в длину и бег на лыжах.
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