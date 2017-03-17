Тагильчане будут сдавать нормы ГТО на горе Белая

Для участия в мероприятии на гору Белую приедут представители сборных команд всех управленческих округов нашего региона.

Спортсмены от мала до велика будут соревноваться в личных и командных первенствах. Среди дисциплин – подтягивание, метание, плавание, отжимания, прыжки в длину и бег на лыжах.