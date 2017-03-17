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Тагильчане будут сдавать нормы ГТО на горе Белая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане будут сдавать нормы ГТО на горе Белая

17 марта 2017, 08:10Спорт
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