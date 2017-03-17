Тагильский «Юниор-Спутник» одержал победу над «Ростовом» в третьей игре четвертьфинальной серии плей-офф (ФОТО)

Как сообщается на официальном сайте ХК «Спутник», матч был под вопросом, в команде бушевал вирус гриппа и на раскатку вышли только 11 спортсменов. Однако к вечеру тренеру команды удалось мобилизовать силы спортсменов.

Никита Лугинин с честью защищал наши ворота и не оставил противникам ни единого шанса забить шайбу. Также отличился Никита Титов – он забил результативную шайбу в ворота «Ростова» и сделал игру.

Сейчас счет в серии 1-2 не в пользу «Спутника», но впереди еще четвертая игра 1/4 плей-офф, которая состоится 17 марта.