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Тагильской школе гребного слалома стало негде тренироваться: воровство, пропажа столбов для тренировок и обмеление реки препятствуют гребцам (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильской школе гребного слалома стало негде тренироваться: воровство, пропажа столбов для тренировок и обмеление реки препятствуют гребцам (ФОТО)

17 марта 2017, 15:10СпортДенис Таратонов
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