Рене Фазель: То, что Третьяк подал в отставку, говорит о его характере и честности

Рене Фазель: То, что Третьяк подал в отставку, говорит о его характере и честности

Сегодня, 19:48СпортФото: pxhere.com
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сказал, что уход Владислава Третьяка из совета федерации поможет ему не дать столкнуться со сложностями из-за санкций WADA.

"Это печальный день для международного хоккея. С Владиславом Третьяком совет IIHF покидает человек, достигший высочайших достижений на льду и за его пределами. То, что он подал в отставку, говорит о его характере и честности, ведь он сделал это, чтобы не дать совету столкнуться со сложностями, которые могут возникнуть из-за решения Спортивного арбитражного суда и WADA", - цитирует Фазеля "Советский спорт".

Напомним, что сегодня Третьяк покинул совет IIHF, так как санкции WADA не позволяют депутатам Государственной Думы Российской Федерации занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы