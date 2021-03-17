Рене Фазель: То, что Третьяк подал в отставку, говорит о его характере и честности

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сказал, что уход Владислава Третьяка из совета федерации поможет ему не дать столкнуться со сложностями из-за санкций WADA.

"Это печальный день для международного хоккея. С Владиславом Третьяком совет IIHF покидает человек, достигший высочайших достижений на льду и за его пределами. То, что он подал в отставку, говорит о его характере и честности, ведь он сделал это, чтобы не дать совету столкнуться со сложностями, которые могут возникнуть из-за решения Спортивного арбитражного суда и WADA", - цитирует Фазеля "Советский спорт". Напомним, что сегодня Третьяк покинул совет IIHF, так как санкции WADA не позволяют депутатам Государственной Думы Российской Федерации занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях.

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