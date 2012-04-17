На горе Долгой пройдет этап Континентального кубка по прыжкам с трамплина
17 апреля 2012, 08:50СпортОльга
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Соревнования состоятся 15-17 марта 2013 года на трамплине К-120. Континентальный кубок – четвертое по статусу соревнование по прыжкам на лыжах после Олимпийских игр, чемпионата и кубка мира.
Решение принято в Цюрихе на заседании комитета по прыжкам на лыжах с трамплина Международной федерации лыжного спорта (FIS), пишет «Областная газета».
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