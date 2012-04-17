Соревнования под Нижним Тагилом по мини-даунхиллу - до старта гонки остаются считанные дни

В соревнованиях примут участие сильнейшие велосипедисты изЕкатеринбурга, Нижнего Тагила и других прилегающих городов. Причем попрогнозам, подавляющее число спортсменов-участников составят именноекатеринбургские райдеры.

Организация соревнований стала возможной благодаря любительскоймаунтинбайк-команде Bombers, представители которой взяли на себя немалуюдолю всех организационных вопросов. В результате соревнования будутпроводиться в соответствии с официальными правилами, и будучисогласованными с Федерацией Велоспорта России.

Местом проведения соревнований выбрана гора Каменка, уклон которой,ровно как и сама геометрия скоростных трасс, придется по вкусу всемвелосипедистам, предпочитающим технически-сложное катание.

Участвовать смогут все, в рамках четырех категорий участников:

1) Юниоры + Юноши: до 18 лет (включительно); до 1995 г.р.

2) Элита: 19-29 лет (включительно); 1992-1982 г.р.

3) Мастера: 30 и более лет; 1981 г.р. и старше.

4) Девушки