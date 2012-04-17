Тагильчанка помогла команде Свердловской области завоевать бронзу на Первенстве России по настольному теннису
17 апреля 2012, 13:23Спорт
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С 10 по 15 апреля в Верхней Пышме проходил финальный этап Первенства России по настольному теннису среди девушек 1997 года рождения.
По данным отдела по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, спортсменка Детско-юношеской спортивной школы №4 Тамара Келехсаева (тренер Бурганов Ф. Ф.) в составе сборной команды Свердловской области завоевала бронзовую медаль. Вперед свердловчанки пропустили только команды Нижегородской области и Москвы.
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