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Тагильчанка помогла команде Свердловской области завоевать бронзу на Первенстве России по настольному теннису
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка помогла команде Свердловской области завоевать бронзу на Первенстве России по настольному теннису

17 апреля 2012, 13:23Спорт
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