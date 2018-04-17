Спортсменка из Нижнего Тагила победила в лыжном марафоне
17 апреля, 17:35Спорт
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15 апреля лыжница из Нижнего Тагила Мария Гущина одержала победу в 25-ом Авачинском лыжном марафоне.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнование проходило в Петропавловске-Камчатском. Задачей спортсменов было преодолеть 60-километровую дистанцию. Мария победила, оторвавшись от ближайшей соперницы на 2 минуты 39 секунд.
Также 28-летняя спортсменка в 2013 году завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В 2015 году она стала призером в эстафете на чемпионате мира, сообщает «Тагильский рабочий». В нынешнем сезоне Мария участвовала в составе сборной России в международной многодневке «Тур де Ски», входящей в зачет Кубка мира.
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