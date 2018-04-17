Спортсменка из Нижнего Тагила победила в лыжном марафоне

Также 28-летняя спортсменка в 2013 году завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В 2015 году она стала призером в эстафете на чемпионате мира, сообщает «Тагильский рабочий». В нынешнем сезоне Мария участвовала в составе сборной России в международной многодневке «Тур де Ски», входящей в зачет Кубка мира.