Агент рассказал, почему Терри не перешел в «Спартак»

Как сообщает «Советский Спорт», экс-футболист сборной Англии ответил отказом, поскольку у его дочери началась депрессия.

«Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визы, прошел медосмотр. Он был уже игроком «Спартака» в переписке руководства клуба в WhatsApp: Измайлов, Федун, врачи команды. Они уже написали, что он прошел блестяще медосмотр, что с ним побеседовали, все – он едет в Москву.

Медосмотр проходил в Риме, затем он прилетел в Лондон. Пришел без очереди в посольство, за них даже согласились отправить самолет, чтобы такого статусного игрока везти. Но у дочки начался нервный стресс. Ему позвонила директриса школы, говорит, что она падает на пол, ревет, папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернется.

У него дети близнецы. Мальчик нормально, а у девочки была точно такая же история, когда он был в «Астон Вилле». Он должен был после каждой игры или тренировки возвращаться в Лондон. У дочки такая с ним связь – просто чудовищная. Он был вынужден из-за нее закончить. У него не было интересного предложения.