Томас Цорн: «Спартак» не будет выкупать Шюррле

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объявил о решении клуба по возможному трансферу Андре Шюррле. Об этом информирует «Советский спорт» .

Напомним, 29-летний немец был арендован прошлым летом у дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.