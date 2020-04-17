Томас Цорн: «Спартак» не будет выкупать Шюррле

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«Мы не будем выкупать Шюррле. Решение принято. Я могу лишь сказать, что это великолепный футболист, который помог команде и был полезен для молодых игроков», – заявил функционер, чьи слова приводит Bild.
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объявил о решении клуба по возможному трансферу Андре Шюррле. Об этом информирует «Советский спорт».
Напомним, 29-летний немец был арендован прошлым летом у дортмундской «Боруссии».
В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
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