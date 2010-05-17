15 мая в г. Нижний Тагил прошли соревнования по велоориентированию
Цель соревнований организаторы, туристический клуб «Азимут», определили как выявление сильнейших спортсменов, а также объединение любителей велотуризма и пропаганда здорового образа жизни.
В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов от 14 лет.
Передвижение на велосипеде по городу связано с определенным риском, поэтому одним из условий участия в соревнованиях была ответственность за соблюдение правил дорожного движения.
Участники соревнований могли проверить не только силу и выносливость, но и умение ориентироваться в пространстве города. Ориентируясь по карте с отмеченными контрольными пунктами, велосипедисты проходили дистанцию. За каждый найденныйконтрольный пункт участникам начислялись баллы. Дистанция протяженностью 15 км. включала 9 контрольных пунктов.
На прохождение дистанции давалось 2 часа. Участники соревнований прошли дистанцию за меньшее время - за полтора часа.
Победители и призеры получили грамоты клуба туристов «Азимут» и призы.
© Ольга Орехова TagilCity.ru