15 мая в г. Нижний Тагил прошли соревнования по велоориентированию

В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов от 14 лет.

Передвижение на велосипеде по городу связано с определенным риском, поэтому одним из условий участия в соревнованиях была ответственность за соблюдение правил дорожного движения.

Участники соревнований могли проверить не только силу и выносливость, но и умение ориентироваться в пространстве города. Ориентируясь по карте с отмеченными контрольными пунктами, велосипедисты проходили дистанцию. За каждый найденныйконтрольный пункт участникам начислялись баллы. Дистанция протяженностью 15 км. включала 9 контрольных пунктов.

На прохождение дистанции давалось 2 часа. Участники соревнований прошли дистанцию за меньшее время - за полтора часа.

Победители и призеры получили грамоты клуба туристов «Азимут» и призы.