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В минувшие выходные тагильчане заняли 3-е место в соревнованиях по гиревому спорту (ФОТО, ВИДЕО)
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В минувшие выходные тагильчане заняли 3-е место в соревнованиях по гиревому спорту (ФОТО, ВИДЕО)

17 мая 2016, 18:15СпортМарина
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