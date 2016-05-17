В минувшие выходные тагильчане заняли 3-е место в соревнованиях по гиревому спорту (ФОТО, ВИДЕО)

В состязаниях участвовали 12 команд из разных уголков области. Общее количество спортсменов составило 50 человек. Возраст участников варьировался от 15 до 40 лет.

Мужчины соревновались в двоеборье: толчок плюс рывок. По регламенту соревнований мужчины должны были в течение 10 минут поднимать гири максимальное количество раз. Многие не выдерживали – отстаивали 3, 5 или 8 минут.

Среди соревнующихся было 10 девушек. Они выполняли только рывок. Спортсменки поднимали легкие гири: 12 и 16 кг. Некоторые поднимали 24 кг.

Первое место заняла команда из Пышмы. Второе место присудили спортсменам из Верхнего Дуброво (пригород Екатеринбурга). Команда из Нижнего Тагила получила бронзу.

Основные представители сборной Нижнего Тагила в этот раз участие в соревнованиях не принимали, берегли силы. В предстоящие выходные 5 человек во главе с тренером, Родионом Нургалиевым, поедут на кубок Европы.

Антон Сауков, номинант премии «Человек года-2016» и руководитель федерации по гиревому спорту в Нижнем Тагиле, рассказал журналисту TagilCity.ru о прошедшем чемпионате:

Соревнования прошли достаточно энергично, эффективно. Наши ребята показали хорошие результаты. В Нижнем Тагиле пока только одна секция гиревого спорта и силового жонглирования. Она находится на Руднике. В неё ведется постоянный набор. Хочу отметить, что гиревой спорт становится все более популярным в нашем городе. Планируем открыть секцию в центре города.

Также руководитель федерации поделился проблемами в развитии этого вида спорта:

Основная проблема заключается в недостатке тренеров. В настоящее время мы хотим подготовить ещё тренеров для занятий гиревым спортом. Популяризацией гиревого спорта в России занимается большое количество людей. Ему уделяется даже большее внимание, чем некоторым олимпийским видам спорта. Гиревой спорт развивается в школах, училищах, институтах во многих городах России. Данный вид спорта укрепляет мышцы тела и повышает выносливость. Мы хотим, чтобы и в Нижнем Тагиле он занял достойное место.

Одна из участниц соревнований, Дарья, рассказала журналисту TagilCity.ru:

Гиревым спортом занимаюсь 1,5 года. У нас в школе проходили соревнования и меня спросили, не хочу ли я попробовать. Я согласилась и мне понравилось. Сейчас я участвую в областных соревнованиях, собираюсь участвовать в международных.

Данный вид спорта, считает Дарья, позволяет ей развивать свои физические и моральные качества, при этом не мешает ей оставаться симпатичной девушкой.

Напоминаем, в начале марта этого года тагильчане привезли из Верхнего Дуброво 9 медалей с открытых соревнований по гиревому спорту по Свердловской области.