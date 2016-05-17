В Нижнем Тагиле прошел семейный спортивный праздник (ФОТО)

В турнире приняли участие 11 семей Ленинского района. Родители представляли различные предприятия и учреждения города, дети 3-14 лет – детские сады и школы Нижнего Тагила.

Открыли семейный праздник творческие коллективы 44-й школы, а глава района Геннадий Мальцев сказал участникам напутственные слова.

Семьям предстояло показать себя в «Веселых стартах» и различных конкурсах: взрослые и дети бегали в противогазах, сбивали мишени, преодолевали полосу препятствий. Каждая команда подготовила название, эмблему и девиз. Активно поддерживали участников группы болельщиков.

Чемпионский титул разделили между собой семьи Козловых и Барышниковых. Вице-победителями стали семья Сидоровых и семья Гороховых. Замкнули тройку лучших семьи Оноховых и Никитиных.

Всех участников наградили дипломами и вручили подарки от администрации города, ООО «Киномакс Нижний Тагил» и парка им. Бондина.