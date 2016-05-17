В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по служебному собаководству

Турнир по служебному собаководству проходит в Нижнем Тагиле уже третий раз. Он посвящен памяти кинолога 12 отряда спецназначения «Урал», героя России Василя Юрьева.

Лучшие друзья человека будут соревноваться в общей дрессировке и Pitch&Go, когда пес должен как можно быстрее принести брошенный предмет хозяину. Регистрация участников уже закончилась, но организаторы приглашают всех любителей животных поболеть за лохматых.

В этот раз в программу турнира включены соревнования среди юных дрессировщиков. Детям предлагают продемонстрировать умения их питомцев в конкурсе «Лучшие друзья». Вместе с собакой ребенку нужно будет пройтись по «рингу», познакомить своего пса с жюри и зрителями, а также показать навыки дрессировщика и взаимодействия с животным.

Презентация собаки оценивается отдельно. Каким образом представить четвероногого друга, каждый хозяин решает сам: это может быть песня, стихотворение или рассказ.

Подать заявку можно на почту организаторов турнира: dog_tourney@mail.ru.

Также на «Юности» пройдет конкурс рисунков. Работы с изображениями собак можно принести с собой или вовсе нарисовать на месте. Лучшего художника определят зрители и участники соревнований.

Начало регистрации участников в 8:30.