Двухподвесный велосипед: надежный помощник для экстремальной езды

Однако есть те, кому не хватает обычных поездок по городу, те, кто любит преодолевать трудности и проверять себя на выносливость. Такие люди предпочитают велосипедную езду по пересеченной местности — кросс-кантри.

Овраги, камни, неровности земли, высокие подъемы и быстрые спуски — для таких испытаний нужен надежный велосипед, который не поведет в трудную минуту и преодолеет все испытания вместе со своим хозяином.

Существуют два типа велосипедов для кросс-кантрийной езды — одноподвесный (хардтейл), у которого амортизирует только передняя вилка, и двухподвесный с передним и задним амортизаторами.

Двухподвесные велосипеды создавались для экстремальной езды и считаются одними из самых дорогих байков. Однако многие производители создали линейки бюджетных моделей, которые не уступают по качеству дорогим.

Как уже упоминалось, двухподвесный велосипед имеет конструкцию с передним (вилка) амортизатором, к которому добавляется еще задний амортизатор, что увеличивает комфорт езды по неровным поверхностям, проходимость и обеспечивает велосипедисту большую безопасность.

Наличие заднего амортизатора обеспечивает более надежное сцепление с поверхностью, все препятствия, которые встречают колеса на своем пути, как бы обволакиваются. За счет этого увеличивается маневренность байка и способность к торможению.

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