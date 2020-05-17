Хоккеист из Нижнего Тагила перешел в тюменский клуб «Рубин»

В прошлом сезоне Хлопотов играл сначала за ХК «Тамбов», а затем перешел в карагандинскую «Сырыарку». В последней он сыграл шесть матчей в плей-офф.

Хоккеем Вадим начал заниматься в Нижнем Тагиле. В юношеском возрасте он попал в ярославский «Локомотив». В его составе он играл как на уровне высшей лиги, так и в КХЛ.

Нападающий принимал участие в международных турнирах в составе юниорской сборной России.

Однако сезон 2011-2012 Хлопотов отыграл в лиге Онтарио.

Кроме того, в Континентальной лиге он играл за «Атлант» из Подмосковья, Московский ЦСКА, новосибирскую «Сибирь» и ХК «Сочи».

За всю карьеру нападающий отыграл 223 матча в ВХЛ, а в КХЛ — 141 матч.