Спортсмен из Нижнего Тагила стал мастером международного класса по гребному слалому

Никита Родился в Нижнем Тагиле в 1994 году. С детства юноша рос в атмосфере гребного слалома, поэтому решил продолжить семейное дело – отец Никиты был первым мастером спорта в Нижнем Тагиле и судьёй Всероссийской категории. Мать, бабушка и дедушка – также известны в этом виде состязаний.