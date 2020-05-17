Спортсмен из Нижнего Тагила стал мастером международного класса по гребному слалому
Сегодня, 18:23СпортФото: страница Никиты Губенко во ВКонтакте
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Никита Губенко, спортсмен из Нижнего Тагила, получил звание мастера спорта международного класса по гребному слалому, сообщила тренер тагильчанина Ольга Гвоздева на странице школы гребли во ВКонтакте.
Приказ о присвоении разряда опубликован на сайте Свердловской федерации гребного слалома.
Никита Родился в Нижнем Тагиле в 1994 году. С детства юноша рос в атмосфере гребного слалома, поэтому решил продолжить семейное дело – отец Никиты был первым мастером спорта в Нижнем Тагиле и судьёй Всероссийской категории. Мать, бабушка и дедушка – также известны в этом виде состязаний.
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слева: Тренер Ольга Гвоздева в центре: Никита Губенко
Фото: страница школы гребного слалома во ВКонтакте
С 2010 года Никита Губенко входит в сборную Российской Федерации по гребному слалому.
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