Шесть тагильских тяжелоатлетов стали призерами на первенстве Свердловской области

Шесть тагильских тяжелоатлетов стали призерами на первенстве Свердловской области
Шесть тагильских тяжелоатлетов стали призерами на первенстве Свердловской области
Сегодня, 13:00СпортФото: 1mediainvest.ru
Шесть тагильчан стали победителями и призерами на первенстве Свердловской области по тяжелой атлетике.

Соревнования среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет проходили 15 мая в Каменске-Уральском.

Проходил первый этап летней Спартакиады молодежи России. Мероприятие проводится уже пятый раз. Сейчас немного изменился формат соревнований: раньше был региональный этап, затем федеральный и потом финал. Сейчас победители регионального этапа сразу выходят на финал, потому что в тяжелой атлетике, например, в УрФО, недостаток участников, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Юрий Клещевников.

Первые места заняли Антон Черчен в категории 102 килограмма, Иван Животков в категории 96 килограммов. Также «золото» завоевали Максим Полетав в категории 109 килограмм, Софья Назарова в весе 45 килограмм и Стефания Коновалова (64 килограмма). Матвей Миронов, выступающий в категории 89 килограмм получил второе место.

15-летний Матвей соревновался с юношей 2002 года рождения и уступил совсем немного. А Стефания Коновалова, которой тоже 15 лет, смогла победить девочку 1998 года рождения, выполнила норматив в кандидаты мастера спорта и установила новые рекорды, отметил тренер.

Фото:спортшкола "Юность"

Напомним, Матвей Миронов является серебряным призером Первенства России по тяжелой атлетике и будет включен в списки сборной России среди юношей 13-15 лет.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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