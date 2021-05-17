Шесть тагильских тяжелоатлетов стали призерами на первенстве Свердловской области

Проходил первый этап летней Спартакиады молодежи России. Мероприятие проводится уже пятый раз. Сейчас немного изменился формат соревнований: раньше был региональный этап, затем федеральный и потом финал. Сейчас победители регионального этапа сразу выходят на финал, потому что в тяжелой атлетике, например, в УрФО, недостаток участников, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Юрий Клещевников.