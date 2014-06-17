На горе Белая пройдет II этап Кубка России по даунхиллу

Даунхилл (скоростной спуск с горы) – самая зрелищная и экстремальная из дисциплин велоспорта. Трассы по уровню сложности такие, что не каждый человек сможет преодолеть их пешком.

На горнолыжном комплексе «Гора Белая» 27-29 июня 2014 года состоится II Этап Кубка России по маунтинбайку в дисциплине DHI. Соревнования такого уровня проводятся не впервые: в 2011 году гора Белая принимала Чемпионат России, а в 2013 году на ее склонах выявились лучшие спортсмены России в Финале открытого Кубка Свердловской области.

Трасса для спуска проложена под кресельным подъемником, поэтому будет отлично просматриваться зрителями и фотографами. Технические секции чередуются со скоростными участками: именно в этой дисциплине велосипедисты выкладываются на все 100% для победы!

В эти дни горнолыжный комплекс «Гора Белая» примет на своих трассах более 100 спортсменов со всей России: от Крыма и Санкт-Петербурга до Владивостока и Магадана. Так же ожидаются спортсмены из стран СНГ.