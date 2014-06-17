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На горе Белая пройдет II этап Кубка России по даунхиллу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На горе Белая пройдет II этап Кубка России по даунхиллу

17 июня 2014, 16:00Спорт
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