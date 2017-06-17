Социальная сеть ВКонтакте запустила раздел с записями о Кубке Конфедераций
17 июня 2017, 10:20Спорт
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Социальная сеть ВКонтакте для удобства футбольных болельщиков запустила тематическую новостную ленту к началу Кубка Конфедераций.
Всевозможные материалы – новости, интервью, фотоальбомы и видеозаписи – теперь доступны для просмотра в одном разделе. Кроме того, в турнирной таблице будут отражены результаты матчей в рамках футбольного события.
Напомним, Кубок Конфедераций по футболу стартует 17 июня, а завершится 2 июля. В нём принимают участие победители мировых и континентальных состязаний.
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