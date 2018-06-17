ФИФА объяснила отсутствие 5 тыс. зрителей на матче Египет-Уругвай в Екатеринбурге

15 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена» прошёл матч в рамках ЧМ-2018 по футболу между командами Египта и Уругвая.

Согласно официальным данным, игру посетили чуть больше 27 тыс. зрителей. Тогда как на матч было продано было 32 тыс. 278 билетов, сообщает «РИА Новости». Во время трансляции было заметно, что на центральной трибуне есть пустые места. Представители ФИФА объяснили наличие пустых мест неявкой людей с билетами от клиентских групп.

Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп (ФИФА). Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч пояснили в Международной федерации футбола.

Ранее стало известно о том, что с жителем Нижнего Тагила произошла обратная история. Он купил билет на этот же матч, но оказалось, что его место ещё не построили.