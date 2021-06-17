Тагильчанин Евгений Санников стал чемпионом всероссийских соревнований по велоспорту

Евгений достаточно молодой и перспективный парень, он входит в молодежный состав отделения велосипедного спорта, которое в нашей спортивной школе существует с 2015 года. В этом году наши спортсмены довольно успешно начали новый сезон. И не только Евгений Санников, которого мы поздравляем с чемпионским титулом, но и Филипп Школьник, занявший недавно второе место на всероссийских соревнованиях в Орле, тоже став кандидатом в мастера спорта, рассказал TagilCity.ru директор МБУ «Спортивная школа № 4» Михаил Пудов.