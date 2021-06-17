Тагильчанин Евгений Санников стал чемпионом всероссийских соревнований по велоспорту

Тагильчанин Евгений Санников стал чемпионом всероссийских соревнований по велоспорту
Тагильчанин Евгений Санников стал чемпионом всероссийских соревнований по велоспорту
Сегодня, 15:45СпортЕвгения Гаева Фото: МБУ «Спортивная школа №4» Нижнего Тагила
Воспитанник МБУ «Спортивная школа № 4» Евгений Санников из Нижнего Тагила стал обладателем золотой медали на всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту в Омске.

Победителем на всероссийских соревнованиях по велоспорту, которые проходят в Омске, в «шоссе — индивидуальная гонка на время», которая состоялась 16 июня, победителем и обладателем чемпионского титула стал юный тагильчанин Евгений Санников. Он показал лучший результат в своей возрастной категории, выполнив при этом спортивный разряд Кандидата в мастера спорта.

Евгений достаточно молодой и перспективный парень, он входит в молодежный состав отделения велосипедного спорта, которое в нашей спортивной школе существует с 2015 года. В этом году наши спортсмены довольно успешно начали новый сезон. И не только Евгений Санников, которого мы поздравляем с чемпионским титулом, но и Филипп Школьник, занявший недавно второе место на всероссийских соревнованиях в Орле, тоже став кандидатом в мастера спорта, рассказал TagilCity.ru директор МБУ «Спортивная школа № 4» Михаил Пудов.

Он отметил, что достойному результату Жени Санникова рады все в школе, а в особенности тренеры Антон Поспелов и Александр Марченко.

Фото:МБУ «Спортивная школа №4» Нижнего Тагила

Команда тагильских велосипедистов вернется домой через пару дней. Впереди у спортсменов еще групповая гонка.

Напомним, в конце мая тагильчане стали победителями Чемпионата и Первенства области по спорту ЛИН в дисциплине велоспорт-шоссе. Юные спортсмены завоевали 10 медалей различных достоинств.

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