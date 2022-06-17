Чемпионат Урала по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле 3 июля

Рев моторов, следы жженой резины и непередаваемые эмоции — так начнется второй летний месяц в Нижнем Тагиле. На горе Долгой 3 июля соберется 50 дрифтеров со всего Урала, чтобы побороться за звание лучшего и порадовать зрителей мощными заездами.

Об истории появления чемпионата по дрифту в Нижнем Тагиле, сюрпризах для зрителей в 2022 году и образе жизни спортсменов редакции TagilCity.ru рассказал организатор этого события Владимир Ольховиков, который не только проводит тагильское мероприятие, но теперь и расширяет географию: уже в этом году дрифтеры выступят и в Тюмени. Скорость и правила Занимаются дрифтом люди с разными интересами и профессиями, но объединяет их любовь к скорости. Пока в чемпионате участвуют в основном любители, а не профессиональные спортсмены — расходы на подготовку автомобиля к соревнованиям по дрифту (особенно в современных реалиях) может покрыть или дополнительная работа, или постоянный спонсор: Пилоты в обычной жизни — абсолютно разные люди. Да, преимущественно они работают в автомобильной сфере: у кого-то свои автомастерские, у кого-то детейлинг студии, но есть и такие, кто занимается абсолютно другими вещами. Например, бармены. К сожалению, профессиональных пилотов у нас пока еще нет, потому что очень дорогой вид спорта и без партнерской поддержки пилотам очень сложно зарабатывать деньги на то, чтобы только этим заниматься,говорит Владимир Ольховиков. Часто любителей профессионального дрифта путают с теми, кто газует во дворах, нарушает скоростной режим на городских проспектах и включает громкую музыку в машинах на парковках в парках. Пилоты по улицам не гоняют, это абсолютно другая категория людей. Автомобиль дрифтера не предназначен для езды по городу. Наши спортсмены понимают, что при нарушении ПДД и тем более при ЧП, они сразу не попадают к нам на чемпионат в трех городах — Нижний Тагил, Екатеринбург, Тюмень. Мы достаточно серьезно к этому относимся. Те, кто гоняет по улице, чаще всего, это молодые люди, у которых задний привод на машине и им хочется просто повеселиться, но это не пилоты,поясняет собеседник TagilCity.ru. Тусовки в гаражах и неспящая молодежь. Кто нарушает ночное спокойствие тагильчан? Тагильский дрифт. Истоки Владимир работал на спортивном комплексе на горе Долгой. Зимние соревнования и тренировки спортсменов на трамплинах занимали холодный сезон, однако летом занятость площадки была ниже — и потребовалось продумать развитие территории. Идея пришла во время работы на горе Долгой. Имелась площадка, причем самая большая в Свердловской области. Поэтому мы нашли пилотов, судей и организовали все,рассказывает Владимир Ольховиков. Необычное мероприятие покорило тагильского зрителя: легальный шум на полную мощь десятков машин, летящие куски резины и дым, захватывающие дух трюки от спортсменов — чемпионат стал ежегодным ожидаемым событием. Люди приезжали и проводили по несколько часов под палящим солнцем или проливным дождем, получив свою порцию эмоций. Самым ярким моментом для меня до сих пор является первый чемпионат в 2015 году, когда чемпионом стал Дима Степанов — тагильский пилот. Никто этого не ожидал!вспоминает директор чемпионата. Фото: Дмитрий Роммель Билеты на шоу для читателей TagilCity.ru В 2022 году на площадке ожидается выступление пилотов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Троицка, Озерска, Сургута, Тюмени и других городов УрФО. В квалификационных и парных заездах выступят 50 участников на иномарках, а зрители получат не только эмоции от соревнований, но и призы: Дрифт уже давно превратился в большое шоу. Кроме самого дрифта мы приглашаем на выступление танцевальные коллективы. В прошлом году у нас был дрифтующий трактор. Мы как всегда будем разыгрывать очень много призов и подарков от наших партнеров. Также будут розыгрыш поездки на дрифт-такси. Читатели TagilCity.ru смогут выиграть билеты на этот Чемпионат и стать участниками розыгрыша массы призов от организаторов. Хотите получить билеты на это мероприятие? Делитесь интересными историями, присылайте свои фото и видео в WhatsApp, Telegram, Viber по номеру +7 (965) 510-42-42 или в нашу группу ВКонтакте. Имена 10 победителей конкурса новостей, которые получат по 2 билета на шоу, объявим уже 28 июня в нашем паблике. Фото: Тимофей Осинцев

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