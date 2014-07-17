В Нижнем Тагиле регистрируют участников Чемпионата по стритболу

Также организаторы определят сильнейшего баскетболиста и баскетболистку в индивидуальных категориях 1Х1. Добавим, что соревнования по индивидуальному стритболу становятся очень популярными в России.

Буквально на днях из Казани вернулись игроки БК «Старый соболь» Алексей Макаров и Руслан Зудов, которые приняли участие в российском этапе международных соревнований по уличному баскетболу в формате 1Х1. Правда, если в прошлом году Алексей Макаров дошел до финала, который проходил в Москве, то в этом розыгрыше Руслан Зудов выбыл из борьбы в 1 раунде, а Макаров смог добраться лишь до третьего поединка, сообщает официальный сайт города.

Заявки на Чемпионат города по стритболу принимаются до 7 августа по адресу: ДЮСШ «Старый соболь», ул. Пархоменко, 37, телефон 42-00-20 или по электронной почте st.sobol@mail.ru.

Категории участников:

1. Юноши 2004 г.р. и младше 15. Мужчины (возраст не ограничен)

2. Юноши 2003 г.р. 16. Ветераны (мужчины 35 лет и старше)

3. Юноши 2002 г.р. 17. Семейная

4. Юноши 2001 г.р. 18. V.I.P.

5. Юноши 2000 г.р. 19. Воспитанники детских домов юноши 14-16 лет

6. Юноши 1999 г.р. 20. Воспитанники детских домов юноши 12-13 лет

7. Юноши 1998-97 г.р. 21. Воспитанники детских домов юноши 11 лет и младше

8. Юноши 18-22 года 22. Воспитанники детских домов девушки 14-16 лет

9. Девушки 2003 г.р. и младше 23. Воспитанники детских домов девушки 12-13 лет

10. Девушки 2002 – 2001 г.р. 24. Воспитанники детских домов девушки 11 лет и младше

11. Девушки 2000 – 1999 г.р. 25. Индивидуальный стритбол (женщины с 18 лет)

12. Девушки 1998 – 97 г.р. 26. Индивидуальный стритбол (мужчины с 18 лет)

13. Девушки 18-22 года 27. Индивидуальный стритбол (профессионалы)

14. Женщины (возраст не ограничен)

Занятия активным спортом, несомненно, положитешльно скзываются на здоровье и внешности, но зачастую приводят к незапланированным тратам - например, при падении может разбиться смартфон. Чтобы избежать неприятных последствий, можно приобрести чехлы для iPhone - они могут защитить хрупкий аппарат от удара, к тому же придадут ему немного индивидуальности.